Front Defense: Heroes: Exklusiver Militärshooter mit Roomscale-Unterstützung für HTC Vive angekündigt - 4Players.de

Normalerweise fallen VR-Spiele eher durch hohe Preise auf, der Vive-exklusive Mehrspieler-Shooter Front Defense: Heroes soll Interessierte offenbar eher mit einem niedrigen Preis locken: Anfang Dezember wird das Militärspiel für Teams von fünf gegen fünf Spielern für nur 4,99 Dollar erhältlich sein - der Euro-Preis wird in der Pressemitteilung noch nicht erwähnt.Der Name dürfte dem einen oder anderen VR-Veteranen bekannt vorkommen: Es handelt sich schließlich um den Nachfolger zu Front Defense , welches ebenfalls von Fantahorn entwickelt wurde. Unterstützt wird der Titel von den Vive Studios:"Die Spieler können entscheiden, ob sie als Alliierte- oder Achsenmacht in die Spielgeschichte eintauchen. Sie können aus mehreren Karten, Waffen und Spielmodi inklusive Capture the Flag, Deathmatch oder Defense Mission Modus wählen. Fantahorn setzt in seiner Spielefortsetzung auf ein einzigartiges Fortbewegungssystem namens 'V Move', das die Online-Schlachten zusätzlich in ihrer Strategie und Dramatik für den Spieler intensiviert. Front Defense: Heroes wird Anfang Dezember auf Steam und Viveport zu einem Sonderpreis von $ 4,99 erhältlich sein. 'Mit Front Defense: Heroes haben wir das Spieleerlebnis von Front Defense weiterentwickelt und bieten der Community neue Anreize und Herausforderungen in dem Mulitplayer-Shooter“, sagt River Ho, Produzent von Front Defense. “Als dynamischer Multiplayer-Shooter eignet sich Front Defense: Heroes perfekt für den Wettbewerbsethos von VR-E-Sport. Ein wichtiger Schritt für die Entwicklung und den Stellenwert von VR-Spielen in der Gaming-Szene.'"