Tannenberg: Mehrspieler-Shooter zieht in den Early Access und den Ersten Weltkrieg

Authentic WW1 atmosphere; accuracy in everything from maps and weaponry to uniforms

Tactical squad-based FPS; play as Russian, Austro-Hungarian and German troops

Majestic Eastern Front; large maps each with weather variants from snow to summer sun

64 player Maneuver game mode; capture strategic sectors in grand battles of movement

Never fight alone; AI bots for Maneuver so you can join epic battles at any time

Die Verdun-Macher von Blackmill Games haben mit Tannenberg ihr nächstes Projekt im Early Access bei Steam veröffentlicht, das ebenfalls im Ersten Weltkrieg angesiedelt ist. In dem Mehrspieler-Shooter kämpfen bis zu 64 Spieler auf den Schlachtfeldern an der Ostfront. Alternativ darf man sich mit Bots auf den vier großen und offenen Karten anlegen. In der offiziellen Ankündigung heißt es, dass zudem vier neue Squads und mehr als 20 Waffen geboten werden.Der Preis für den frühen Zugang beträgt 17,99 Euro. Zu den Features heißt es:Letztes aktuelles Video: Open Beta Release Trailer