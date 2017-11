Shaman: Spirithunter: Ehemalige Robinson-Entwickler arbeiten an exklusivem Action-Adventure für Oculus Rift

"Unterwegs entdeckt er seine größte Gabe: die Fähigkeit, sein Aussehen zu wandeln und die Gestalt wilder Tiere anzunehmen, von denen ihm jedes andere kreative Möglichkeiten bietet, in dieser Welt zu überleben. Je größer seine Schamanenkräfte werden, in desto mehr Wesen kann er sich verwandeln und über ihre Kraft, ihre Geschicklichkeit und ihren Instinkt gebieten. Das Spiel führt zudem ein Kamerasystem ein, das eine neue Perspektive in der Virtuellen Realität ermöglicht. Man folgt seinen Gegnern in der Verfolgerperspektive, erledigt in der klassischen Ego-Perspektive böse Geister mit Pfeil und Bogen und erforscht die Umgebung aus einem steilen Winkel in der Fortbewegungsperspektive.



Gestaltwandlerkräfte meistern und den Fluch des Ewigen Winters brechen – so lauten die Aufgaben in Shaman: Spirithunter , einem Action-Adventure, das 2018 für Oculus Rift erscheinen soll. Der VR-Titel wird vom Studio Playsnak in Berlin entwickelt und versetzt den Spieler in die Rolle eines angehenden Schamanen, dessen Stamm im eisigen Winter ausgelöscht wurde. Die Pressemitteilung erläutert:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer