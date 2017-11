Sky Force Reloaded: Remake des klassischen Shoot'em-up soll bald erscheinen

Das polnische Studio Infinite Dreams hat ein Remaster seines klassischen Shoot'em-up Sky Force Reloaded angekündigt, das 2006 bereits auf mobilen Plattformen erschien. Nach Angaben von Gamasutra peilt man jetzt eine gestaffelte Veröffentlichung auf PS4, PC, Xbox One und Switch an. Den Anfang macht der Release auf der Sony-Konsole am 28. November, gefolgt von der PC-Version am 30. November. Auf der Xbox One wird ab dem 1. Dezember geballert, während für die Switch-Fassung noch kein konkreter Termin genannt, aber der Dezember angepeilt wird. Der Preis soll auf allen Plattformen knapp zehn Dollar betragen.Letztes aktuelles Video: Official Reveal Trailer