Das kanadische crea-ture Studios wird morgen eine Kickstarter-Kampagne für Session starten: eine Skateboarding-Simulation, die sich um das kreative Skaten drehen soll. In dem für PC und noch nicht genannte Konsolen geplanten Spiel soll man nach Lust und Laune Tricks üben können, indem man sich an den zur Verfügung stehenden Schauplätzen frei austobt.Mit beiden Analogsticks kontrolliert man dabei jeweils einen Fuß. Auf diese Art wollen die Entwickler eine ebenso authentische wie intuitive Steuerung anbieten. Auch Punkte sammelt man nicht, weil das originalgetreue Skaten im Vordergrund stehen soll, während man sich im Onlinespiel mit Freunden trifft und diese bei ihren Tricks nach Belieben filmen kann. Geht ein Trick in die Hose, kann man ihn außerdem wiederholen - nicht indem man an einen Checkpunkt zurück versetzt wird, sondern durch das Zurückspulen der Zeit.Wer sich einen frühen Eindruck von Session verschaffen möchte, kann das schon jetzt mit einer Demo tun, die auf der offiziellen Webseite zum Download angeboten wird. Auch der folgende Teaser-Trailer für die morgen anlaufende Kickstarter-Kampagne zeigt erste Einblicke. Wie viel Geld für die Entwicklung des Spiels zusammenkommen soll, hat crea-ture bislang ebenso wenig bekannt gegeben wie einen Erscheinungszeitraum.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Teaser