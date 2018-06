Session: Skateboarding-Simulation für PC und Xbox One im E3-Trailer - 4Players.de

Die kanadischen crea-ture Studios haben im Rahmen der E3 2018 einen Teaser-Trailer zu ihrer auf Kickstarter finanzierten Skateboarding-Simulation Session veröffentlicht, die 2019 für PC und Xbox One anrollen soll. Der Startschuss via Xbox One Game Preview und Steam Early Access ist bereits für Ende 2018 vorgesehen.Von Microsoft, auf deren Pressekonferenz der Titel präsentiert wurde, heißt es: "Inspiriert von der goldenen Ära des Skateboardens der frühen 90er und 2000er Jahre lernst Du was Skateboarden wirklich bedeutet: ein unglaublicher Sport, in dem es ausschließlich auf Kreativität ankommt und Erfolg nur durch Ausdauer, harte Arbeit und ein bisschen Wahnsinn möglich ist."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Teaser Trailer