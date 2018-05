4Players: Stellenausschreibung: Community-Manager (m/w) - 4Players.de

+++ COMMUNITY-MANAGER (m/w) +++

Facebook, YouTube und Instagram sind deine zweite Heimat? Du spielst gerne auf PC und Konsolen, kennst dich in Netiquette sowie mit digitalen Formaten aus, hast vielleicht schon Erfahrungen in der Spielebranche und kannst Projekte strategisch planen? Dann könnte ein Vollzeitjob in Hamburg auf dich warten.



Wir suchen ab sofort:



+ einen kommunikativen Teamplayer

+ mit hervorragendem Know-how im Social-Media-Bereich

+ ersten Erfahrungen in der Spielebranche

+ grundlegenden Kenntnissen in Sachen Kamera und Video-Schnitt

+ mit sehr gutem Deutsch sowie gutem Englisch in Wort und Schrift

+ der idealerweise einen Hochschulabschluss in Kommunikation/Social Media besitzt



Wir bieten:



+ eine unbefristete Vollzeitanstellung

+ kreatives Arbeiten in einer engagierten Spieleredaktion

+ Planung und Umsetzung von Social-Media-Projekten

+ flexible Arbeitszeiten inkl. Home Office



Mit welchen Aktionen würdest du 4Players.de im Bereich Social Media verbessern? Bitte schicke deine Ideen im Rahmen einer Bewerbung per E-Mail mit Gehaltsvorstellungen an joerg.luibl@4players.de.