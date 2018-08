4Players: Pro Evolution Soccer 2018 gratis und 30 Prozent Rabatt auf PES 2019 bei Gamesplanet für Pur-Abonnenten - 4Players.de

Eine Meldung in eigener Sache: Wir hatten schon seit längerer Zeit Pläne, den Abonnenten unseres Pur-Angebots, das u.a. werbefreies Surfen auf 4Players ermöglicht, weitere Zusatzaktionen anzubieten. Jetzt ist es endlich soweit: Zusammen mit unserem neuen Kooperationspartner Gamesplanet verschenken wir an alle Pur-Leser, die mindestens die Stufe „Stammleser“ haben (entspricht 12,00 Euro/Jahr), die PC-Vollversion von Pro Evolution Soccer 2018 (UVP 29,99 Euro) und können gleichzeitig einen 30-prozentigen Rabatt bei Gamesplanet auf die aktuelle Ausgabe PES 2019 (UVP ab 49,99 Euro) anbieten.Falls ihr zwar Pur-Abonnent, aber nicht für dieses Angebot qualifiziert seid oder ihr euch neu für 4Players Pur anmelden möchtet, um neben der Werbefreiheit auf 4Players dieses Angebot wahrzunehmen, könnt ihr dies auf der entsprechenden Übersichtsseite erledigen.Neben neuen zusätzlichen redaktionellen Angeboten, auf die wir demnächst an anderer Stelle eingehen werden, wird es zukünftig u.a. häufiger Aktionen mit Gamesplanet geben, so dass es sich noch mehr lohnt, Pur-„Stammleser“ zu werden.