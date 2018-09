4Players: NEU: 4Players jetzt auch auf Instagram mit Stories, Hintergründen und Kurztests - 4Players.de

Aber jetzt viel Spaß mit 4Players auf Instagram

Ihr könnt uns seit einigen Tagen auch bei Instagram folgen. Unter "4Players_magazin" findet ihr unsere offizielle Seite, auf der wir neben Fotos von Events oder Karikaturen auch weitere Einblicke in die Redaktion über Stories und Videos veröffentlichen. Auch die aktuellen Tests werden wir dort in stark gekürzter Variante zum Durchwischen inklusive Wertung anbieten: Den Anfang macht heute Shadow of the Tomb Raider Falls ihr Vorschläge habt, sind diese natürlich sehr willkommen, zumal wir in den nächsten Wochen und Monaten unser Angebot für Social Media neu aufstellen und noch einige Überraschungen parat haben. Die werden übrigens auch unsere Webseite sowie die mobilen Angebote bereichern: Die seit Juli laufenden Video-News sowie die kürzlich aktualisierte Watchlist waren der Auftakt für einige neue Formate, Modernisierungen sowie Community-Aktionen, auf die wir uns sehr freuen.