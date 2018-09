4Players: Die wichtigsten News des Tages vom 13.09.2018 fallen heute aus - 4Players.de

Die Grippe geht um - zumindest bei uns. Aufgrund von Krankheit bei mehreren Redakteuren können wir die Video-News des Tages heute leider nicht anbieten. Wir bitten um Verständnis und hoffen auf schnelle Gesundung.Immerhin hat es mit unserer Berichterstattung zu Shadow of the Tomb Raider noch geklappt, das Freitag für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Neben dem ausführlichen Test in Text - und Videoform gibt es einen 4Players-Talk mit Micha und Jörg, in dem wir auf die Unterschiede zur Uncharted-Reihe eingehen. Außerdem können wir euch den Rückblick von Ben auf das erste Tomb Raider aus dem Jahr 1996 empfehlen.