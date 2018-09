4Players: NEU: Leser fragen, die Redaktion antwortet - 4Players.de

Wir wollen in Zukunft nicht nur auf Instagram , YouTube & Co aktiver sein, sondern auch auf dem Portal wieder mehr Interaktion mit den Lesern anbieten. Seit September ist Maja Verfondern als Community-Managerin bei uns aktiv, die bereits einige Ideen in petto hat. Dazu gehört auch ein Video-Format, in dem wir eure Fragen beantworten.Vielleicht brennt euch ja einiges unter den Nägeln: Wie 4Players entstanden ist, wie so eine Redaktion funktioniert oder wer eigentlich diese Menschen auf den Teamfotos sind - also all das, was Maja auch interessiert. Aus diesem Grund möchten wir exklusiv allen PUR-Abonnenten die Möglichkeit geben, der Redaktion in einem neuen Foren-Thread ihre Fragen zu stellen.Die werden gesammelt und dann im Oktober in einem von Maja moderierten Video beantwortet. Wir freuen uns jedenfalls auf eure Teilnahme. Vielleicht wird ja ein regelmäßiges Format daraus? Hier könnt ihr im Forum mitmachen