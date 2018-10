4Players: Neue Jobs - wir suchen Dich! - 4Players.de

Die 4Players GmbH gehört mit dem Spielemagazin 4Players.de sowie dem Serverdienst 4Netplayers.de zu den erfolgreichsten Anbietern von digitalem Content und Service in der Gaming-Welt. Unter dem Motto "For 4Players. With Passion." wird Hamburg als Innovations-Zentrum der MARQUARD MEDIA GRUPPE für zukünftige Projekte ausgebaut. Wir gründen ein internationales Team, haben viel vor und würden uns freuen, wenn Du dabei bist!Aktuell suchen wir eine(n):- Business-Innovation-Specialist- Full-Stack-Entwickler, Innovation- Full-Stack-Entwickler- Marketing-Manager- Product-Manager- Backend-Entwickler- Support-MitarbeiterWeitere Details zu Aufgaben, Profil, Angebot und Kontakt findet ihr auf unserer neuen Jobseite