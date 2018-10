4Players: Halloween-Gewinnspiel: Wer errät die meisten Horrorspiele? - 4Players.de

Willkommen Horror-Spiel-Freunde und Rätsel-Enthusiasten!Halloween rückt immer näher und die ganze Redaktion (sic!) freut sich auf die gruselige Zeit. Aber egal ob ihr Halloween mögt oder euch das ganze Jahr über gerne mit Horrorgeschichten beschäftigt, ob ihr Kürbisse lieber esst statt verziert oder Zombies lieber jagt statt euch als einer zu verkleiden:

Für euch alle haben wir ein kleines Gewinnspiel vorbereitet!

Mit der Unterstützung von Winning Moves und Elbenwald können wir euch heute hier auf dem Portal zwei tolle Preise präsentieren:

1x „Nightmare before Christmas“-Monopoly von Winning Moves

1x 20-Euro-Gutscheinkarte von Elbenwald

Was müsst ihr tun, um einen der Preise zu gewinnen?



Schaut euch unser Video an und zählt in den Kommentaren so viele Spiele wie möglich, mindestens aber fünf von ihnen auf, die ihr in den einzelnen Clips erkannt habt. Wer errät die meisten Horrorspiele? Am 2.11.2018 um 12 Uhr endet unsere Rätselrunde und wir ziehen danach unter allen richtigen Antworten die zwei Gewinner.



Ein weiteres Gewinnspiel findet ihr übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal mit weiteren tollen Preisen. Schaut doch auch dort vorbei für doppelte Gewinnchancen: 4Players auf YouTube



Und nun viel Spaß beim Gruseln – und viel Glück!



Teilnahmebedingungen|Datenschutz: Bitte lesen!