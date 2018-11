4Players: Was haltet ihr von unserem Magazin, was wünscht ihr euch? Jetzt bei der Umfrage mitmachen! - 4Players.de

In den bisherigen Episoden der Videoreihe "Leser fragen, die Redaktion antwortet" wurde es bereits angedeutet: Wir haben in Zukunft einiges vor. Doch damit wir das Angebot von 4Players.de effektiv verbessern und optimieren können, brauchen wir eure Hilfe. Zu diesem Zweck haben wir eine Umfrage vorbereitet, die ihr hier findet.Was gefällt euch gut an unserem Magazin? Was nervt, wovon gibt es zu wenig, was fehlt? Ihr könnt auf viele redaktionelle Aspekte, aber auch das Design und die Navigation eingehen. Die Umfrage ist bis Sonntag, den 18. November zu erreichen und sollte theoretisch nicht mehr als fünf Minuten eurer Zeit in Anspruch nehmen. Selbstverständlich werden alle Antworten anonymisiert sowie vertraulich behandelt.Vielen Dank für eure Mithilfe!Das 4Players-Team