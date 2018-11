4Players: Beta-Start: Macht mit beim neuen mobilen 4Players! - 4Players.de

Wir starten heute die geschlossene Beta des neuen mobilen 4Players , das für iOS und Android, Smartphones, Tablets sowie Switch optimiert wird - und du kannst als Pur-Abonnent mitmachen!Zunächst wollen wir Feedback aus einem kleineren Kreis auswerten, das du übrigens direkt in der mobilen Webseite eintragen kannst. Wenn du Bugs findest, Anregungen hast oder dir Features wünschst, nutze nicht unser Forum, sondern trag das direkt in der neuen mobilen Seite ein. Dafür haben wir extra ein komfortables Feedback-Tool entwickelt.Wie geht es weiter? In der nächsten Phase stellen wir die Version in einer offenen Beta allen Lesern zur Verfügung. Die finale Version werden wir dann Anfang 2019 veröffentlichen.Melde dich noch heute für unseren werbefreien Abo-Service 4Players pur an, um uns beim Betatest zu helfen. Oder melde dich zum 4Players-Newsletter an, damit wir dich auf dem Laufenden halten, bis der offene Betatest startet.Viel Spaß mit 4Players-Mobil