4Players: Neu: Social Media gebündelt auf der Startseite - 4Players.de

Seit September bieten wir nicht nur News oder Videos, sondern auch speziell designte Inhalte wie unsere Kurz-Reviews, Einblicke in Redaktionssitzungen, Stimmungsbilder von Events oder kleine Umfragen und Gewinnspiele für Social Media an. Es passiert also so einiges auf Twitter YouTube und Instagram , das wir euch jetzt gebündelt und als Übersicht auf der Startseite präsentieren.Aktuell experimentiert unsere Social-Media-Managerin Maja noch mit vielen Formaten. Falls ihr also Ideen habt oder euch etwas Spezielles wünscht - her damit! Wir haben noch viel vor und würden uns freuen, wenn ihr uns folgt. Was gerade so auf den sozialen Kanälen passiert, seht ihr ab sofort etwas weiter unten im neuen Bereich "4Players auf Social Media".