4Players: Neue Hauptnavigation, Suche und Termin für die offene Beta von 4Players-Mobil - 4Players.de

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir 4Players.de auf dem Desktop anpassen und eine neue mobile Version veröffentlichen. Zwar wird das kein komplettes Redesign, aber wir wollen unser Magazin in kleinen Schritten renovieren und modernisieren.Wir haben heute die neue Hauptnavigation auf Formate wie Tests, News, Videos, Berichte etc. umgestellt und damit die alte Sortierung nach Systemen wie PC PS4 , Xbox One etc. ersetzt. Aber sie ist nicht komplett verschwunden: Wer trotzdem nur Inhalte für ein System wie z.B. Switch oder Virtual Reality sucht, findet ab sofort unter "Berichte" eine entsprechende Vorsortierung.Außerdem haben wir unseren Header linksbündig angeordnet, unser Logo angepasst, euer Profil samt Avatar rechts sichtbar gemacht und die Suche nicht nur auf die rechte Seite über die Top-News verlagert, sondern in ihrer Funktionalität ergänzt. Ab sofort bekommt ihr beim Eingeben eines Begriffs oder Spiels eine Vorauswahl aus unserem Archiv - genau so wie in der Beta von 4Players-Mobil Aber das sind nur erste Schritte, denn als Nächstes werden wir unsere Video-Seite sowie die Profile der User anpassen. Nächste Woche startet übrigens die offene Beta unserer neuen mobilen Webseite, die in ihrer Funktionalität in vielen Bereichen mit der Desktop-Ansicht synchronisiert wird. Zwar sieht unser Angebot auf dem Smartphone anders aus, aber eure Watchlist, das Profil etc. sollen überall gleich sein. Danke an dieser Stelle nochmal für euer ausführliches Feedback!Wir hoffen, dass euch die kleinen Änderungen gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach melden.Euer 4Players-Team