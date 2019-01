4Players: Start der offenen Beta unserer neuen mobilen Webseite - 4Players.de

Switch ist einzeln im Filter auswählbar

Die Scroll-Position im Stream wird gespeichert, wenn man im Stream z.B. einen Test liest und dann zurück geht – dies ist aber immer noch „Alpha“, d.h. es kann noch zu Problemen kommen.

Wir haben den What’s-Hot-Bereich und die Navigation überarbeitet: Es gibt jetzt drei wichtige Bereiche: "What’s new" mit allem, was neu ist; "What’s hot" mit den wichtigsten Spielen, Diskussion und Themen für alle, die nicht immer am Puls der Zeit sind oder sein wollen, und "Spiele finden" für alle, die nur ganz bestimmte Inhalte suchen.

Die Sortierung der Kommentare kann jetzt in den Einstellungen angepasst werden (im Menü nach Login auf das Profil-Bild/Namen tippen und dann im Reiter Einstellungen die Kommentar-Sortierung ändern)

Es gibt jetzt vereinzelt Tipps & Tricks-Boxen mit Hinweisen unserer Entwickler, die ihr aber verstecken könnt, wenn ihr sie nicht mehr sehen wollt.

Der Stream ist jetzt klarer unterteilt in "Alle Inhalte", nur "Tests und Berichte" sowie nur "Videos". Videos wiederum zeigen nur unsere exklusiven Formate wie Video-Tests, 4Players-Talk etc. Der Filter lässt sich aber direkt unter der Auswahl deaktivieren.

Das Tippen auf das Kommentar-Icon bringt euch direkt zu den Kommentaren, man muss nicht mehr mühsam erstmal den ganzen Bericht bzw. die News runterscrollen.

Alle Kommentare werden jetzt mit dem Portal synchronisiert, d.h. wenn ihr im Mobile-Web einen Kommentar postet, dann landet der im Portal und umgekehrt.

Gesten-Support und bessere Usability im Stream (insbesondere beim Speichern der Position)

Vereinheitlichung der Watchlist mit dem Portal

Likes ins Dektop-Portal einbauen

Noch vieles mehr...

Wir starten heute die offene Beta unserer neuen mobilen Webseite - absofort kann jeder unter dieser Adresse 4Players-Mobil ausprobieren:. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle 4Players-pur-Leser für das Feedback zur geschlossenen Beta! Wir haben in den letzten Wochen viele eurer Anregungen zu Layout, Technik und Funktionen implementieren können, so dass diese Version einige wesentliche Neuerungen bietet:Woran wir noch arbeiten:Ihr habt noch Bugs gefunden, weitere Anregungen oder Wünsche? Kein Problem: Schreibt uns direkt unnerhalb vonlinks im Menü unter "Feedback" und wir werden uns das ansehen.