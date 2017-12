Valkyria Chronicles 4: Spielszenen aus dem actionreichen Strategie-Rollenspiel

SEGA Japan hat in einem Livestream allerhand Spielszenen aus Valkyria Chronicles 4 (PlayStation 4, Switch und Xbox One) gezeigt . Im Gameplay-Trailer wird zunächst die CANVAS Grafik-Engine gezeigt, die abermals mit einem handgezeichneten Look im Wasserfarben-Stil aufwartet, bevor dann die Kämpfe in den Vordergrund rücken. Auch der Kreuzer (Feuer-Unterstützung vom Wasser aus), der sich wie die Panzer mit Stickern und Co. individualisieren lässt, ist kurz zu sehen.Grundlage der Schlachten ist das überarbeitete BLiTZ-Kampfsystem, das rundenbasierte Strategie, Rollenspiel-Elemente und Echtzeit-Gefechte wie einem 3rd-Person-Shooter verbindet. Abgesehen von der neuen Klasse "Grenadier" versprechen die Entwickler viele defensive und offensive Unterstützungsfunktionen der Einheiten, Chancen auf eine Last-Stand-Aktion vor dem Tod und größere Schlachten als bisher. Darüber hinaus sollen sämtliche Truppenmitglieder über ihre eigenen Nebenmissionen verfügen. Der Ingenieur kann außerdem zerstörte Treppen auf Schlachtfeldern reparieren und so unzugängliche Bereiche wieder erreichbar machen.Schauplatz von Valkyria Chronicles 4 ist Europa (1935 EC), in dem sich die "Atlantic Federation" und die autokratische "Eastern Imperial Alliance" gegenüberstehen. Es spielt zur gleichen Zeit wie der erste Teil (Valkyria Chronicles), baut aber auf neue Hauptcharaktere wie Claude Wallace (Kommandant), Riley Miller (Ingenieur / schwere Waffen), Darcsen Raz (Hitzkopf) und Kai Schulen (Scharfschütze). Die Truppe soll den Schrecken des Krieges, aber auch Lichtblicke wie Freundschaft und Kameradschaft erleben. Die Spielwelt soll jedoch weit größer ausfallen als damals: "Das erste Valkyria Chronicles Spiel fokussierte sich auf das kleine Land Gallien. Dieses Mal erweitert sich die Welt und bringt eine epische Geschichte zum Vorschein, die das gesamte Ausmaß des Zweiten Weltkrieges zeigt. Wir kreierten eine Weltgeschichte, die lose auf fernöstlichem Theater basiert und wollen euch die Möglichkeit geben, eine andere Seite des europäischen Konflikts zu erleben. Wie hat sich der Krieg auf andere Kontinente ausgewirkt? Was liegt jenseits von Gallien? Entdeckt den globalen Einfluss des Zweiten Weltkrieges durch mechanische Verbesserungen und narrative Innovationen unserer neuesten Kreation."Valkyria Chronicles 4 soll 2018 in Nordamerika und Europa erhältlich sein. In Japan wird das Spiel unter dem Titel "Valkyria of the Battlefield 4" am 21. März 2018 für PS4 und im "Sommer" für Switch erscheinen. In den folgenden Aufzeichnungen aus dem Livestream werden zwei weitere Missionen gezeigt.