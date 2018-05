Valkyria Chronicles 4: Squad Trailer und Memoirs from Battle Edition - 4Players.de

"Vinyl Statue des 'Hafen' Panzers: Der 'Hafen' Panzer ist bereit, die von Schnee bedeckten Schlachtfelder Europas zu erobern. Der 'Hafen', welcher nach der Heimatstadt von Claude benannt wurde, ist mehr als nur ein Panzer, sondern das Symbol des Squad E.

Ein Artbook im Design von 'Claudes Travel-Journal': Valkyria Chronicles 4 ist eine Geschichte, die durch die Erinnerungen des Protagonisten Claude erzählt werden. Das Artbook fasst die schönsten Bilder von Valkyria Chronicles 4 zusammen.

DLC-Abenteuer mit den Mitgliedern von Squad 7: Mit 'A United Front with Squad 7' und 'Edys Advance Ops' kommen zwei neue Abenteuer auf Fans der Valkyria-Chronicles-Serie zu. Mit bekannten Charakteren aus dem Universum kämpfen sich die Spieler durch mehrere zusätzliche Missionen. Nach Abschluss der Missionen werden neue Squad-7-Charaktere für das Spiel freigeschaltet. Die Squad-7-DLC-Missionen werden durch einen Downloadcode auf allen Plattformen im Oktober 2018 freigeschaltet."

Screenshot - Valkyria Chronicles 4 (PS4) Screenshot - Valkyria Chronicles 4 (PS4) Screenshot - Valkyria Chronicles 4 (PS4) Screenshot - Valkyria Chronicles 4 (PS4) Screenshot - Valkyria Chronicles 4 (PS4)

SEGA hat einen weiteren Trailer zu Valkyria Chronicles 4 bereitgestellt, der die Charaktere um das Team von Claude Wallace (Anführer), Riley Miller (Erfinder) sowie Ragnarok (Gefährte) näher beleuchtet. Darüber hinaus ist die Spezialausgabe "Memoirs from Battle Edition" angekündigt worden. Die Special Edition enthält ein Artbook im Design von Claudes Travel Journal aus dem Spiel, eine Nachbildung des "Hafen-Panzers" und zwei DLCs mit Charakteren von Squad 7. Die "Memoirs from Battle Edition" kann bei SEGA vorbestellt werden (Preis: 99,99 Dollar). Amazon.com nennt den 16. Oktober 2018 als Erscheinungstermin für die Standard Edition und den 27. November 2018 als Termin für die "Memoirs from Battle Edition".Inhalte der "Memoirs from Battle Edition":Valkyria Chronicles 4 erscheint im Herbst 2018 in Europa für PC, PlayStation 4 und Switch. Konkreter ist der Termin von SEGA nicht benannt worden.Letztes aktuelles Video: Squad E Reporting