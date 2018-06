Valkyria Chronicles 4: Wird am 25. September für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Report for duty soldiers! Our mission begins Sept. 25! Starting today, pre-order the #ValkyriaChronicles4 launch edition and receive a controller skin featuring the adorable medic dog, Ragnarok! Coming soon to PS4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC! https://t.co/3BCZrnsTuM pic.twitter.com/Pr7D8DCAwe — SEGA (@SEGA) 19. Juni 2018

For our fans in the EU and UK, the Valkyria Chronicles 4 launch edition will come with a special sticker of everyone's favorite medic pup, Ragnarok! Pre-order today! pic.twitter.com/EgFE51NPGB — SEGA (@SEGA) 19. Juni 2018

SEGA hat bekanntgegeben, dass Valkyria Chronicles 4 am 25. September 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird. Neben der Standard Edition bzw. einer limitierten Erstauflage wird das Spiel auch als Spezialausgabe "Memoirs from Battle Edition" zur Verfügung stehen (wir berichteten)."Valkyria Chronicles 4 spielt zur selben Zeit wie die ursprünglichen Valkyria Chronicles, stellt aber Truppe E der Föderation in den Mittelpunkt. Kommandant Claude Wallace und seine Kindheitsfreunde machen sich auf, um in diesem aussichtslosen Krieg für den Frieden zu kämpfen. Doch klirrend kalte Schneestürme, Wellen imperialer Soldaten und die gottgleichen Kräfte der Valkyriae stehen zwischen ihnen und ihrem Sieg."Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC-Trailer