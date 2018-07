Valkyria Chronicles 4: Das Intro-Video - 4Players.de

SEGA hat das Intro-Video (siehe unten) aus Valkyria Chronicles 4 veröffentlicht. Das Spiel wird am 25. September 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen."Valkyria Chronicles 4 spielt zur selben Zeit wie die ursprünglichen Valkyria Chronicles, stellt aber Truppe E der Föderation in den Mittelpunkt. Kommandant Claude Wallace und seine Kindheitsfreunde machen sich auf, um in diesem aussichtslosen Krieg für den Frieden zu kämpfen. Doch klirrend kalte Schneestürme, Wellen imperialer Soldaten und die gottgleichen Kräfte der Valkyriae stehen zwischen ihnen und ihrem Sieg."Letztes aktuelles Video: Intro-Video