Valkyria Chronicles 4: Demo für PlayStation 4 und Xbox One steht bereit - 4Players.de

Atlus hat eine Demo für Valkyria Chronicles 4 auf PlayStation 4 ( zum Download ) und Xbox One ( zum Download ) veröffentlicht. Die Probierversion für Nintendo Switch wird "später" folgen. Eine PC-Demo wurde nicht erwähnt. In der Valkyria-Chronicles-4-Demo begleitet der Spieler Squad E bei den ersten Schritten der Operation Northern Cross. Spielbar sind der Prolog sowie die ersten beiden Kapitel des Spiels. Außerdem gibt es eine Bonus-Mission, die nur in der Demo verfügbar sein wird. Die Speicherstände der Demo, und darin erlangte Items, Klassenlevel, Erfahrungspunkte und Zahlungsmittel können behalten und später auf die Vollversion übertragen werden. So kann der Spieler dort weiter spielen, wo er bei der Demo aufgehört hat.Valkyria Chronicles 4 wird am 25. September 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Zusätzlich gab Atlus den Namen einer zusätzlichen Mission bekannt, welche als Add-on Ende Oktober zum Preis für 4,99 Euro dazugekauft werden kann. In "A Captainless Squad" machen sich die Kameraden von Squad E auf die Suche nach dem verschwundenen Medic-Dog Ragnarok.Letztes aktuelles Video: Intro-Video