Valkyria Chronicles 4: Ist ab heute auf PC, PS4, Switch und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Atlus hat Valkyria Chronicles 4 für PC (nur digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht (Preis: 59,99 Euro). Unser Test befindet sich in Arbeit und sollte in den nächsten Tagen startklar sein."Valkyria Chronicles 4 spielt im selben Zeitraum wie das erste Valkyria Chronicles, fokussiert sich jedoch auf eine neue Gruppe von Charakteren. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Commander Claude Wallace, Ingenieur Riley Miller, Darcsen Raz, Sniper Kai Schulen und vielen mehr."Wer die Premium Edition "Memoirs from Battle" vorbestellt hat, bekommt sofortigen Zugriff auf die Crossover-Missionen "A United Front with Squad 7" und "Edy's Advance Ops". Für Besitzer der Launch Edition oder Standard Edition des Spiels wird es möglich sein, diese Missionen später als DLC Content zu erwerben.Letztes aktuelles Video: Accolades Trailer