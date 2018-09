Valkyria Chronicles 4: Video: Geschichtsstunde im Valkyria-Universum - 4Players.de

Sega hat nach dem Verkaufsstart von Valkyria Chronicles 4 (am 25. September 2018) ein Video in Form einer Geschichtsstunde veröffentlicht, in dem die Ereignisse der (europäischen) Kriege von Valkyria Chronicles genauer beleuchtet werden.Unseren Test zu Valkyria Chronicles 4 findet ihr hier : Es gibt wenige Spiele, über die ich so genervt fluche und trotzdem nicht zur Seite lege. Denn im Guten wie im Schlechten findet Valkyria Chronicles 4 zu jener Form zurück, die den bereits zehn Jahre alten Erstling besonders machte. Im Test sind mir jedenfalls Fehler aufgefallen, die mich schon im Vorgänger geärgert haben - gleichzeitig ist Teil vier eine geschickte Erweiterung der bis heute einzigartigen Mischung aus Rundentaktik und Echtzeitkämpfen. Und solange Sega den unsäglichen Ableger Valkyria Revolution damit vergessen macht, hätte das Spiel sein vielleicht wichtigstes Ziel ja schon erreicht ...