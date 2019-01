Valkyria Chronicles 4: DLC-Käufer und Vorbesteller der PC-Version bekommen restliche Erweiterungen gratis - 4Players.de

Wer sich die PC-Version von Valkyria Chronicles 4 bei Steam vorbestellt oder bereits bei einem der verfügbaren DLC-Angebote zugeschlagen hat, darf sich freuen: Wie Sega nach Angaben bei DualShockers verkündet hat, bekommen diese Vorbesteller und DLC-Käufer die beiden kommenden (und letzten) Erweiterungen für das Taktik-Rollenspiel gratis.Das könnte auch als kleine Entschuldigung dafür interpretiert werden, weil Sega die Veröffentlichungen der beiden DLC-Erweiterungen "Edy's Advance Ops" und "United Front with Squad 7" auf dem PC verschieben musste. Ursprünglich sollten sie noch im letzten Jahr erscheinen.Das Angebot richtet sich daher nur an Besitzer der PC-Version. Valkyria Chronicles 4 ist außerdem noch für PS4, Xbox One und Switch erhältlich. Dort stehen die beiden letzten Erweiterungen bereits zur Verfügung.Letztes aktuelles Video: Great Moments in History with Douglas Welch