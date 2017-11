Apocalypse Cow: Von Tarantino und Pixar inspirierte 2D-Action im Anmarsch

Screenshot - Apocalypse Cow (PC) Screenshot - Apocalypse Cow (PC) Screenshot - Apocalypse Cow (PC) Screenshot - Apocalypse Cow (PC) Screenshot - Apocalypse Cow (PC) Screenshot - Apocalypse Cow (PC) Screenshot - Apocalypse Cow (PC) Screenshot - Apocalypse Cow (PC) Screenshot - Apocalypse Cow (PC)

Die griechischen Entwickler von Monsters Games haben mit Apocalypse Cow ein turbulentes 2D-Actionspiel für den PC in der Mache, das von Quentin Tarantino und Disney Pixar inspiriert sei und 2018 auf Steam erscheinen soll. In dem cineastischen Arcade-Abenteuer begleitet man ein psychotisches Mädchen, das in der Lage ist, die Zeit zu manipulieren, durch verschiedene Spielwelten, um die vermisste Roboterkuh eines Freundes aufzuspüren.Mit ihren zeitbeeinflussenden Fähigkeiten kann sie Fallen verlangsamen, Projektilen ausweichen oder Kisten mitten in der Luft einfrieren, um weit entfernte Plattformen zu erreichen. Als Waffen sollen neben Katanas und Bazookas auch exotischere Exemplare wie Schrumpfer oder Thors Hammer Mjölnir zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden eine vollständige Vertonung sowie ein lokaler Koop-Modus für zwei Spieler versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer