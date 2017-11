Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC)

Beamdog hat die Neverwinter Nights: Enhanced Edition für PC, Mac und Linux angekündigt. Die Enhanced Edition umfasst alle Inhalte aus der Diamond Edition (Hauptspiel plus die drei Erweiterungen Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark und Kingmaker) und mehrere technische Anpassungen. Die Größe von Charakter-Porträts, Kampfleiste, Inventar, Interface und Co. soll sich an die Auflösung anpassen (bis 4K). Pixel-Shader und diverse Post-Processing-Effekte sollen die Grafik aufwerten (inkl. Tiefenschärfe). Die Enhanced Edition soll abwärtskompatibel mit Speicherständen, Modulen und Modifikationen von Neverwinter Nights sein. Des Weiteren verspricht Trent Oster (Beamdog CEO) einige wichtige Bugfixes und eine Überarbeitung der (deutschen) Übersetzung. Neverwinter Nights erschien 2002.Auch ein "Digital Deluxe Bundle" mit den drei Premium-Modulen (Pirates of the Sword Coast, Infinite Dungeons und Wyvern Crown of Cormyr), zwei Soundtracks und ein Porträtpaket wird angeboten. Wann die Neverwinter Nights: Enhanced Edition erscheinen soll, wurde nicht verraten.Beamdog hat in der Vergangenheit die "Enhanced Editions" von Baldur's Gate (2012), Baldur's Gate 2 (2013), Icewind Dale (2014) und Planescape: Torment (2017) veröffentlicht. Die erweiterten Versionen wurden jeweils von Overhaul Games entwickelt. 2016 schickte Beamdog noch Baldur's Gate: Siege of Dragonspear ins Rennen.