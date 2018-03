Neverwinter Nights: Enhanced Edition: Modernisierte Fassung ist auf Steam erschienen - 4Players.de

Kajetan hat geschrieben: ? Heute 14:03 MrLetiso hat geschrieben: ? Heute 13:55 Das Spiel ist grafisch leider unheimlich schlecht gealtert. Das Spiel ist grafisch leider unheimlich schlecht gealtert. Immerhin hat Beamdog die Modding-Tool überarbeitet, so dass man leichter neue Texturen und höherpolygonisierte Modelle einbinden kann. Von daher würde sich ein Kauf rentieren, sobald es entsprechende Mods gibt. Immerhin hat Beamdog die Modding-Tool überarbeitet, so dass man leichter neue Texturen und höherpolygonisierte Modelle einbinden kann. Von daher würde sich ein Kauf rentieren, sobald es entsprechende Mods gibt.

Soweit ich verstanden habe werden auch derzeit Umgebungs-, Gegner- und Figurenmodelle überarbeitet und nach Fertigstellung Teil der EE. "Check out the Input Trello board. There're original game developers working on NWN:EE communicating with the best from the modding community. This version is being created during a direct dialogue with fans where people come up with ideas of what they want to see in the EE, vote for feature requests, share feedback. You can see the Hall of Justice and sample character model from the tech demo which are both available on Steam Workshop. As said during the livestream, when the whole visial rework is done it'll become a part of NWN:EE."