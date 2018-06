Neverwinter Nights: Enhanced Edition: Überarbeitete Erweiterung "Darkness Over Daggerford" veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC) Screenshot - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (PC)

Für Neverwinter Nights: Enhanced Edition ist die Erweiterung "Darkness Over Daggerford" für 8,19 Euro veröffentlicht worden ( Steam ). Ursprünglich war "Darkness Over Daggerford" eine Premium-Mod von den Ossian Studios aus dem Jahr 2006 für Neverwinter Nights, die nach dem Ende des Premium-Mod-Programms nicht mehr zur Verfügung stand.Die neue und überarbeitete Fassung von "Darkness Over Daggerford" soll mehr als 25 Stunden Spielzeit bieten. Neue Musikstücke, Charakter-Porträts, viele Verbesserungen gegenüber dem Original, eine Weltkarte mit 15 Regionen und eine eigene Festung als Operationsbasis und Questort werden geboten."The Duke of Daggerford has been mysteriously killed, a new power has taken over the town, bandits rove the Trade Way unhindered, and mysterious things stir in a fabled ancient citadel, yet all is not as it seems. A darkness is fast descending upon this sleepy town near Waterdeep - will you be able to stand against it?"