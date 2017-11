Tiny Metal: Japanische Runden-Strategie für PS4, Switch und PC auf Dezember verschoben

Akabei schrieb am 21.11.2017 um 14:07 Uhr

Wenn es denn nicht unbedingt auf der Switch sein muss, kann man sich auch Battle Worlds: Kronos mal ansehen. Das gibt's am laufenden Meter in Sales für ganz schmales Geld.

Das lehnt sich zwar deutlich mehr an den klassischen Battle Isle-Teilen als an Advance Wars an, aber erstens ist das ja auch nicht so verkehrt und zweitens auch gar nicht so furchtbar weit von Advance Wars weg.