They Came From Space: GTA-Schöpfer arbeitet an kooperativer VR-Zerstörungsorgie mit Aliens

GTA-Schöpfer David Jones arbeitet mit seinem Studio Cloudgine an einer Alien-Invasion für Virtual Reality: They Came From Space soll es Nutzern von HTC Vive und Oculus Rift ermöglichen, die Erde zu verwüsten. Der Träger des VR-Headsets übernimmt das Mutterschiff, während andere Spieler auf dem Monitor kleine Drohnen steuern können.Ein Release-Termin steht noch nicht fest. Einen ersten Einblick ins bunte Gemetzel, das im Stil früher Science-Fiction-Filme gehalten ist, verschafft der offizielle Trailer. VRNerds.com erläutert:"Die Entwickler nutzen für den Titel eine für VR revolutionäre Physik-Engine, die auf der firmeneigenen Cloud-Technologie basiert. Diese wurde bereits für Titel wie Crackdown 3 oder Oculus Toybox genutzt. Dadurch ist es möglich, eine dynamische und vollzerstörbare Umgebung ins Spiel zu bringen. Sogar ein eigenes Kamerasystem ist integriert, das es streamenden VR-Nutzern ermöglicht, innerhalb des Spiels direkt auf die persönliche Kamera zuzugreifen.Die Entwickler von Cloudgine möchten mit den innovativen Konzepten und der eigenen Cloud-Technologie zeigen, was innerhalb der virtuellen Realität möglich ist und wie viel mehr Leistung man aus High-End-PCs herausholen kann."