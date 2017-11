Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War: 4X-Strategie von den Machern von Pandora: First Contact

Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War (PC)

Nach Warhammer 40.000: Armageddon und Warhammer 40.000: Sanctus Reach hat Publisher Slitherine das dritte hauseigene Projekt in der Welt von WH40k für PC angekündigt: Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War . Entwickelt wird Gladius von den deutschen Proxy Studios aus Erlangen, die für Pandora: First Contact verantwortlich waren.Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War wird als rundenbasiertes 4X-Strategiespiel (Globalstrategie à la Civilization) beschrieben. Man beginnt also mit einem kleinen Vorposten auf dem Planeten Gladius Prime und darf diesen schrittweise ausbauen, um letztendlich den ganzen Planeten zu erobern. Versprochen werden eine tiefgehende Geschichte mit Artefakten, Archäologie und Quests sowie ein "kampffokussiertes System", während Technologien erforscht, der unbekannte Planet (zufällig generiert) erkundet, Gebäude hochgezogen, Einheiten rekrutiert und Ressourcen verwaltet werden müssen. Kommandieren kann man vier verschiedene Fraktionen: Astra Militarum, Space Marines, Orks oder Necrons. Eigene Spielweisen, Einheiten, Technologien und Helden (mit Spezialfähigkeiten) pro Fraktion sind geplant.Neben dem Einzelspieler-Modus wird man kooperativ oder kompetitiv im Mehrspieler-Modus antreten können. Allerdings soll der Multiplayer-Modus in Echtzeit ablaufen - und nicht in der Runden-Variante. Am kommenden Freitag (1. Dezember um 20 Uhr) soll das Spiel auf dem Twitch-Kanal von Slitherine gezeigt werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung