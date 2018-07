Die beiden Videos zeigen den Einstieg in die 4X-Strategie Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War. Dabei stehen sowohl die Space Marines als auch die Cyber-Untoten der Necrons im Focus.Warhammer 40.000 Gladius - Relics of War wurde von den Proxy Studios entwickelt und ist am 12. Juli über Slitherine für den PC erschienen.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten der Space Marines