Far Home: VR-Shooter mit Koop-Modus auf unterschiedlichen Planeten für HTC Vive und Oculus Rift

Der neue britische Entwickler DevCubeStudio hat den VR-Titel Far Home angekündigt. Das Spiel soll im Januar 2018 in den Early Access starten. Die Vollversion soll im Laufe des kommenden Jahres für HTC Vive und Oculus Rift erscheinen.Im Jahr 2300 sucht die Menschheit nach einem neuen Zuhause, da die Erde überbevölkert und verschmutzt ist. Das 50-köpfige Team versucht einen Ego-Shooter mit Koop-Modus und Teamplay-Elementen zu kreieren. Die Spieler können aus sechs individuellen Charakterklassen wählen und haben die Möglichkeit, fünf verschiedene Planeten zu erkunden. Dort soll es sowohl hilfsbereite als auch bösartige Gegner/Kreaturen geben."Wir sind sehr stolz darauf, unser Spiel ankündigen zu dürfen, an dem wir seit 2015 arbeiten. Es war eine schwierige Entscheidung, ein VR-Projekt zu starten, aber wir sind jetzt nur noch einen kleinen Schritt davon entfernt, die Ergebnisse unserer harten Arbeit zu präsentieren. Wir hoffen aufrichtig, dass die Spielwelt an unserem Projekt interessiert ist", so Aleksander Shevchenko, CEO des Studios.