Das britische Studio Salix Games arbeitet derzeit an dem narrativen Adventure Du Lac & Fey: Dance of Death für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das klassische Adventure spielt im viktorianischen London im Jahr 1888, und zwar zurzeit der Morde in Whitechapel (Jack the Ripper).Drei spielbare Charaktere wird es geben: Sir Lancelot Du Lac, die verfluchte Zauberin Morgana Le Fey (Hundegestalt) und Mary Kelly (mit einem magischen Geheimnis). Im Spielverlauf wird man zwischen den drei Charakteren wechseln und jeweils unterschiedliche Aktionen mit ihnen durchführen können. Dabei wird man Tatorte nach Hinweisen untersuchen und mit allerlei anderen Charakteren interagieren können. Unterschiedliche Dialogmöglichkeiten können in den Gesprächen gewählt werden, die wiederum den Verlauf der Geschichte beeinflussen sollen. Ziel ist es, Jack the Ripper aufzuhalten.Die Entwickler suchen derzeit bei Kickstarter finanzielle Unterstützung. Kommen 40.000 britische Pfund (Finanzierungsziel; 44.722 Euro) zusammen, soll ein externes Qualitätssicherungsteam engagiert werden. Außerdem sollen die Konsolen-Umsetzungen direkt bei den Entwicklern entstehen. Kommen mehr als 80.000 Pfund zusammen, sollen die Texte in sieben verschiedene Sprachen (darunter Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch) übersetzt werden. Das Projekt kann noch 13 Tage unterstützt werden. Eine digitale Version erhält man für 22 Euro, sofern der Kickstarter erfolgreich verläuft.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer