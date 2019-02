Dance of Death: Du Lac & Fey: Narrative Jagd nach Jack the Ripper startet im April auf dem PC - 4Players.de

Das britische Studio Salix Games hat bekanntlich das narrative Adventure Du Lac & Fey: Dance of Death für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Arbeit, nachdem eine Kickstarter-Kampagne erfolgreich abgeschlossen wurde. Jetzt wurde der Termin für die PC-Fassung verrraten: Am 5. April soll das Spiel erhältlich sein.Das klassische Adventure spielt im viktorianischen London im Jahr 1888, und zwar zur Zeit der Morde in Whitechapel (Jack the Ripper). Drei spielbare Charaktere wird es geben: Sir Lancelot Du Lac, die verfluchte Zauberin Morgana Le Fey (Hundegestalt) und Mary Kelly (mit einem magischen Geheimnis). Im Spielverlauf wird man zwischen den drei Charakteren wechseln und jeweils unterschiedliche Aktionen mit ihnen durchführen können. Dabei wird man Tatorte nach Hinweisen untersuchen und mit allerlei anderen Charakteren interagieren können. Unterschiedliche Dialogmöglichkeiten können in den Gesprächen gewählt werden, die wiederum den Verlauf der Geschichte beeinflussen sollen. Ziel ist es, Jack the Ripper aufzuhalten.