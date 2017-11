Schon Anfang November hat Project Polish Productions das kostenlose Abenteuer Hollowed auf Steam veröffentlicht, in dem man zwei Charaktere mit jeweils einem der Analogsticks gleichzeitig steuert: Halia und ihren geistigen Begleiter Oco. Während Halia dabei in klassischer Art über Plattformen und Hindernisse springt, verfügt Oco über Fähigkeiten, die ihr helfen. Er macht etwa verborgene Objekte sichtbar oder hilft ihr, große Höhen zu erreichen.Hollowed wurde von Studenten der Florida Interactive Entertainment Academy erschaffen und ist derzeit als Best Student Game der Game Awards nominiert. Die Gewinner dieser und knapp 30 weiterer Kategorien werden am 7. Dezember bekannt gegeben.Letztes aktuelles Video: Trailer