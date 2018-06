Devil May Cry 5: Capcom sichert sich die Domain im Vorfeld der E3 2018 - 4Players.de

Die Ankündigung von Devil May Cry 5 bei der E3 2018 scheint durchaus möglich zu sein, denn die offizielle Domain "DevilMayCry5.com" ist vom "Whois Privacy Protection Service by onamae.com" registriert worden ( Whois ). Capcom hatte Onamae für die Registrierung der Domains von MonsterHunterWorld.com ( Whois ) und ResidentEvil7.com ( Whois ) beauftragt. Auch die Domains DevilMayCry6.com, DevilMayCry8.com und DevilMayCry9.com wurden von Onamae registriert. Nur DevilMayCry7.com gehört allem Anschein nach nicht Capcom (Quelle: Resetera via Gematsu ). Zudem ist der Domain-Name "ResidentEvil2.com" im April aktualisiert worden.Schon im Vorfeld der PlayStation Experience 2017, die vom 09. bis zum 10. Dezember 2017 stattfand, hab es haufenweise Gerüchte ( wir berichteten ) über das Geheimprojekt von Hideaki Itsuno (DMC-Reihe; Dragon's Dogma). Doch angekündigt wurde der Titel damals nicht.