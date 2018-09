Devil May Cry 5: Dante erstmals in Aktion, dritter Spielcharakter enthüllt und Deluxe Edition angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC)

Capcom hat anlässlich der Tokyo Game Show 2018 einen neuen Trailer zu Devil May Cry 5 veröffentlicht (siehe unten), der erstmals Spielszenen mit Dante zeigt. Dazu heißt es vom Publisher: "Durch die Hölle und wieder zurück ging es für die ganze Stadt, als sie von Dämonen überrannt wurde. Schnell stellt sich heraus: Nicht nur Red Grave City steckt in Schwierigkeiten. Die Dämonen sind überall. In Devil May Cry 5 schließt sich der legendäre Dämonenjäger Dante mit seinem Kollegen Nero und der Waffenkünstlerin Nico zusammen, um ihre Dämonenbekämpfungstechniken zu neuen Höhen zu führen. Ein neuer, heute veröffentlichter Trailer zeigt Dante in Aktion, zusammen mit seinen vertrauten Weggefährten, dem Schwert Rebellion, den Pistolen Ebony und Ivory sowie einem völlig abgefahrenen Motorrad, dessen Lenkstange sich in Doppelklingenwaffen verwandeln lässt.Nero und Dante versuchen in ihrem höllischen Kampf gegen die Dämonenflut, hinter die Ursachen des mysteriösen, Blut saugenden Dämonenbaums Qlipoth zu gelangen, der mitten in der Stadt steht. Ihnen stehen die beliebten Serien-Heldinnen und -Partner Trish und Lady zur Seite.Das Game wird drei spielbare Charaktere bieten, jeder von ihnen mit komplett unterschiedlichem Gameplay. Spieler schlüpfen in die Rollen von Nero, Dante oder dem neu vorgestellten V, ein mysteriöser neuer Kunde des 'Devil May Cry'-Büros, der in poetischen Versen spricht. Mehr zu V wird in den kommenden Monaten enthüllt."Devil May Cry 5 wird am 8. März 2019 für die Xbox One, PlayStation 4 und Windows PCs erhältlich sein. Zudem kann ab sofort eine digitale Deluxe Edition vorbestellt werden, die exklusive Over-the-Top-Devil-Breaker-Arme für Nero enthält, darunter einen auf dem Mega Buster aus der Mega-Man-Serie basierenden Arm. Darüber hinaus bietet die Edition eine Option, Cutscenes mit Behind-the-Scenes-Previsualisierungsmaterial zu ersetzen und mehr. Details zur Box-Version der Deluxe Edition sollen in Kürze folgen.Letztes aktuelles Video: TGS 2018 Trailer