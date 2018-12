Devil May Cry 5: Spielszenen aller Charaktere, "Bloody Palace Modus" und erste Demo exklusiv für Xbox One - 4Players.de

Die erste spielbare Demo von Devil May Cry 5 wird am 7. Dezember 2018 exklusiv für Xbox One erscheinen. Die späteren Demos sollen auf allen Plattformen bereitstehen.Darüber hinaus hat Capcom bestätigt, dass der "Bloody Palace Modus" im April 2019 als kostenloses Update folgen wird. Auch ein fast vier Minuten langer Trailer ist bei den Game Awards 2018 präsentiert worden, der erstmalig alle drei spielbaren Charaktere in Aktion (inkl. V) sowie das Cameo-System zeigt.Bei den Game Awards ist außerdem der "Devil Trigger" live auf der Bühne gespielt worden.Devil May Cry 5 wird drei spielbare Charaktere umfassen, die sich unterschiedlich spielen werden. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Nero, Dante oder dem neu vorgestellten V, ein mysteriöser neuer Kunde des Devil-May-Cry-Büros, der in poetischen Versen spricht. Am 8. März 2019 wird der Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."Durch die Hölle und wieder zurück ging es für die ganze Stadt, als sie von Dämonen überrannt wurde. Schnell stellt sich heraus: Nicht nur Red Grave City steckt in Schwierigkeiten. Die Dämonen sind überall. In Devil May Cry 5 schließt sich der legendäre Dämonenjäger Dante mit seinem Kollegen Nero und der Waffenkünstlerin Nico zusammen, um ihre Dämonenbekämpfungstechniken zu neuen Höhen zu führen. Ein neuer, heute veröffentlichter Trailer zeigt Dante in Aktion, zusammen mit seinen vertrauten Weggefährten, dem Schwert Rebellion, den Pistolen Ebony und Ivory sowie einem völlig abgefahrenen Motorrad, dessen Lenkstange sich in Doppelklingenwaffen verwandeln lässt", schreibt Publisher Capcom.