Devil May Cry 5: V und seine Dämonen in Aktion, Bloody Palace Modus und erste Demo exklusiv für Xbox One - 4Players.de

"Shadow - eine flinke, vierbeinige, Panther-artige Kreatur mit wilder Agilität, die ihre Form in scharfe Klingen und Nadeln für perfekt ausgeführte Kurzdistanz-Attacken wechseln kann

Griffon - ein Vogel-artiger Dämon, der über Luftkampffähigkeiten verfügt, und mit dem V über Red Grave City fliegen und Blitze auf Feinde schießen kann

Nightmare - der mächtigste von Vs Dämonen. Nightmares gigantische Größe erlaubt es ihm, Feinde nur mit seiner Basisattacke niederzustrecken. Zudem kann er Feuerstrahlen auf entgegenkommende Feunde schleudern."

Die erste spielbare Demo von Devil May Cry 5 wird am 7. Dezember 2018 exklusiv für Xbox One erscheinen ( zum Download ). Die späteren Demos sollen auf allen Plattformen bereitstehen. Diese Demo lässt Spieler in die Rolle des jungen Dämonenjägers Nero schlüpfen, der sich in den Straßen von Red Grave City diversen Dämonen sowie dem mächtigen Mighty Goliath entgegenstellt und erneut in die ewige Schlacht zwischen Gut und Böse zieht."Dank Neros Devil-Breaker-Armen, entworfen von seiner Kumpanin, der selbsternannten 'Waffenkünstlerin' Nico, führen Spieler vernichtende Attacken gegen ihre Dämonenfeinde aus. In Verbindung mit dem Schwert "Red Queen" und der Feuerkraft der "Blue Rose" entwickeln die-Devil Breaker-Arme dramatische, Adrenalin-gefüllte Action und noch mehr Spannung", schreibt Capcom.Während der Game Awards 2018 ist ein fast vier Minuten langer Trailer präsentiert worden, der erstmalig alle drei spielbaren Charaktere in Aktion (inkl. V) zeigt. V mag neben Nero und Dante etwas schwach wirken, kann aber einen einzigartigen Kampfstil zu entfesseln, mit dem er drei verschiedene Dämonen im Kampf zur Hilfe ruft: Shadow, Griffon und Nightmare. Mit einer Kombination aus den Kräften aller drei Dämonen bringen Spieler Dämonenfeinde schnell an den Rande des Todes, so dass V sein Werk mit einem einfachen Stockhieb beenden kann.Darüber hinaus hat Capcom bestätigt, dass der "Bloody Palace Modus" im April 2019 als kostenloses Update folgen wird. In diesem Hochgeschwindigkeitsmodus stellen sich Spieler Horden von Dämonen und Bossen, und müssen bis zum Ende durchhalten. Weiterhin wurden Details zum Cameo-System in Devil May Cry 5 enthüllt, in dem die Welten der Spieler mit der anderer Dämonenjäger kollidieren. Online können Spieler Gastauftritte im Spiel einlegen, während sie in Red Grave City Dämonen bekämpfen - in manchen Spielen können sie sogar zu den Kämpfen anderer Spieler hinzustoßen. Cameos lassen sich gegenseitig bewerten.Bei den Game Awards ist außerdem der "Devil Trigger" live auf der Bühne gespielt worden.Devil May Cry 5 wird drei spielbare Charaktere umfassen, die sich unterschiedlich spielen werden. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Nero, Dante oder dem neu vorgestellten V, ein mysteriöser neuer Kunde des Devil-May-Cry-Büros, der in poetischen Versen spricht. Am 8. März 2019 wird der Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."Durch die Hölle und wieder zurück ging es für die ganze Stadt, als sie von Dämonen überrannt wurde. Schnell stellt sich heraus: Nicht nur Red Grave City steckt in Schwierigkeiten. Die Dämonen sind überall. In Devil May Cry 5 schließt sich der legendäre Dämonenjäger Dante mit seinem Kollegen Nero und der Waffenkünstlerin Nico zusammen, um ihre Dämonenbekämpfungstechniken zu neuen Höhen zu führen. Ein neuer, heute veröffentlichter Trailer zeigt Dante in Aktion, zusammen mit seinen vertrauten Weggefährten, dem Schwert Rebellion, den Pistolen Ebony und Ivory sowie einem völlig abgefahrenen Motorrad, dessen Lenkstange sich in Doppelklingenwaffen verwandeln lässt", schreibt Publisher Capcom.