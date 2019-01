Devil May Cry 5: Spielzeit lag bei internen Testläufen bei ungefähr 15 Stunden - 4Players.de

Die Spielzeit von Devil May Cry 5 lag bei internen Testläufen bei ungefähr 15 Stunden, dies verriet Hideaki Itsuno von Capcom bei einer Fragen-und-Antworten-Runde in Korea ( Gameshot via Resetera ). Er sagte außerdem, dass es einen Grund geben würde, warum das Spiel nach Devil May Cry 2 angesiedelt sei und man diesen Grund im Laufe des fünften Teils erfahren werde.Des Weiteren meinte er, dass sie zusätzliche (spielbare) Charaktere als Download-Erweiterung hinzufügen könnten, wenn die Nachfrage von Spielern entsprechend vorhanden sei. Itsuno fügte noch hinzu, dass es verstecke Gegenstände sowie Waffen im Spiel geben wird und man bis zu acht "Devil Breaker" kaufen kann. In der Xbox-One-Demo waren die "Devil Breaker" über die ganze Karte verteilt, aber in der Vollversion wird man sie vor dem Missionsstart zusammenstellen oder von Nico kaufen können.Apropos Demo. Die zweite Demo von Devil May Cry 5 wird ab dem 7. Februar 2019 auf PS4 und Xbox One verfügbar sein. Die Vollversion wird am 8. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: V Charakter-Trailer