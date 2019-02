Devil May Cry 5: Zweite Demo auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Die zweite Demo zu Devil May Cry 5 kann im PlayStation Network für PlayStation 4 (PS Plus ist erforderlich) und im Xbox Store für Xbox One runtergeladen werden. Die erste Demo stand nur eine begrenzte Zeit auf Xbox One zur Verfügung. Im Vergleich zur Xbox-exklusiven Demo bietet diese Probefassung zusätzlich den Devil Breaker "Punchline" und erlaubt die Nutzung der Anpassen-Option. "Du kannst dein Spiel auch speichern, wodurch du die Demo so oft du willst durchspielen kannst, um Neros Fähigkeitenliste zu vervollständigen", schrieb Capcom."In dieser Demo steuerst du Nero, bekämpfst die Dämonenhorden mit dessen Devil Breaker, erlangst neue Fertigkeiten und rettest Red Grave City! Durch den Spielstand der Demo erhältst du einen Bonus von 30.000 Roten Kugeln, wenn du die Vollversion spielst."Devil May Cry 5 wird drei spielbare Charaktere umfassen, die sich unterschiedlich spielen werden. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Nero, Dante oder dem neu vorgestellten V, ein mysteriöser neuer Kunde des Devil-May-Cry-Büros, der in poetischen Versen spricht. Am 8. März 2019 wird der Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: V Charakter-Trailer