Devil May Cry 5: Director Hideaki Itsuno warnt Fans vor Spoilern - 4Players.de

Ginge es nach dem Director von Devil May Cry 5 , Hideaki Itsuno, sollten Fans der Serie in den kommenden Tagen ihren Internet-Konsum bezglich des Spiels komplett zurckfahren. Seiner Meinung nach gibt es offenbar eine zu groe Gefahr, sich Story-Details durch Leaks oder sonstige Berichterstattung zu spoilern, so Itsuno auf Twitter. In einem zweiten Tweet ruft er seine Kunden dazu auf, mglichst keine Spoiler zu posten:

5days to release. Those planning to purchase DMC5 should consider evacuating from WEB information soon.

デビル5¼入組の皆さ¾、¼ち¼ちネットからも退避の時間が来たかもしれ¾せん。#DMC5 — Hideaki Itsuno (@tomqe) 2. Mrz 2019

Do not write or watch the spoilers anymore because we have been making for many years to make everyone's first play the best.

ネタバレは¸き¾¼みも¦るのも我慢し¦欲しいなぁ。マ¸で。#DMC5 — Hideaki Itsuno (@tomqe) 3. Mrz 2019

Die Chance einschneidender Wendungen im Laufe der Geschichte scheint also nicht gerade klein zu sein. Capcoms Action-Adventure wird am 8. Mrz 2019 fr PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

