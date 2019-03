Devil May Cry 5: Nicht ganz ernst gemeinter Pre-Viz-Trailer - 4Players.de

Mit dem folgenden Pre-Viz-Trailer möchte Capcom in nicht ganz ernst gemeinter Form auf Devil May Cry 5 einstimmen. Pre-Viz oder Prävisualisierung ist normalerweise die Darstellung komplexer Szenen vor dem Dreh eines Films mit einfachen Mitteln oder Modellen - hauptsächlich in Bezug auf den Einsatz digitaler Effekte.Letztes aktuelles Video: Pre-Viz Live Action Cutscenes Trailer Devil May Cry 5 wird drei spielbare Charaktere umfassen, die sich unterschiedlich spielen werden. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Nero, Dante oder dem neu vorgestellten V, ein mysteriöser neuer Kunde des Devil-May-Cry-Büros, der in poetischen Versen spricht. Am 8. März 2019 wird der Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zur Vorschau : Als Capcom auf der letztjährigen E3 Devil May Cry 5 ankündigte, war die Freude in der Redaktion groß. Denn nachdem die Hexe Bayonetta ihre Waffen nur noch exklusiv auf Switch sprechen lässt, ist die Nachfrage nach stylischer Action auf anderen Systemen ungebrochen hoch. Wir haben ein paar Wochen vor Release eine fast fertige Version gespielt und verraten in der Vorschau, wie man den Wechsel von Ninja Theorys Dante in DmC Devil May Cry zurück zu den klassischen Charakteren bewältigt.