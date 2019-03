Devil May Cry 5: Dämonenjagd mit Nero, Dante und Newcomer V auf PC, PS4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

Capcom hat das "smokin'-sexy-stylishe" Devil May Cry 5 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Spiel ist als Standard Edition und Deluxe Edition erhältlich. Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel vier alternative Devil-Breaker-Waffen für Nero, eine Variante der Motorrad-Waffe für Dante, alternative Style-Rang- und Titelbildschirm-Anzeigen, hinter den Kulissen aufgenommene Live-Action-Cutscenes mit Schauspielern als Alternative zu den normalen Zwischensequenzen und die Option, klassische Kampfmusik-Themen abzuspielen.Im April folgt der "Bloody Palace Modus" als kostenloses Update. In diesem Eliminierungs-Modus stellen sich die Spieler Wellen von Dämonenhorden und Bossen entgegen, während der Kampf-Schwierigkeitsgrad kontinuierlich ansteigt. Sie kämpfen so lange, bis sie das Ende des Palastes erreichen.Auf Steam hat das Over-the-top-Actionspiel einen guten Start hingelegt und zählte bereits über 63.000 gleichzeitig aktive Spieler. Bei Monster Hunter: World lag dieser Wert bei 329.000 und bei Resident Evil 2 (Remake) bei 74.000. Zum Test : Kann Devil May Cry 5 an die Glanzzeiten der Reihe anknüpfen, die schon "stylische Action" definierte, als Bayonetta noch nicht einmal eine Idee war?"Dieser neueste Teil der Over-the-top-Actionserie führt Spieler direkt in eine neue Dämoneninvasion. Der Menschheit letzte Hoffnung ruht in den Händen dreier Dämonenjäger: Nero, Dante und der Newcomer V. Jeder bietet einen komplett unterschiedlichen Kampf-Spielstil samt eigenem Waffenarsenal. Wie immer steht der Style im Mittelpunkt. Spieler können sich auf einen Höhepunkt der Saga um die Söhne von Sparda freuen, wenn sie sich aufmachen, den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse ein für alle Male zu entscheiden."