Devil May Cry 5: Zensur von "teilweiser Nacktheit" durch den Day-One-Patch auf PlayStation 4 im Westen - 4Players.de

Do not download patch 1.1 it censored the game pic.twitter.com/3BwzRCJTTd — Alex Valiente (@alexvaliente90) 9. März 2019

Der Day-One-Patch für Devil May Cry 5 nimmt auf der PlayStation 4 in westlichen Regionen allem Anschein nach eine Zensur von "teilweiser Nacktheit im Spiel" vor. Ein ziemlich großer "Lens Flare" bedeckt das Hinterteil einer nackten weiblichen Figur, auf die man im Laufe der Geschichte trifft - häufig wird diese Form der "Verdeckung der Blöße" in Visual Novels eingesetzt. Diese Linsenreflexion ist nur in der westlichen Version der PlayStation 4 zu sehen. Auf PC und Xbox One ist der Po weiterhin unverhüllt; in der japanischen PS4-Version übrigens auch. Ohne Day-One-Patch ist der Hintern in den USA und Europa übrigens auch "nackt".Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Schritt vorgenommen wurde, weil Sony USA solche "erotische Inhalte" für problematisch hält. Erst im Januar hatte Mark Kern, ehemaliger Produzent bei Blizzard Entertainment, vor einer "neuen Welle des Puritanismus bei Computer- und Videospielen" gewarnt und die Zensurrichtlinien von Sony Interactive Entertainment scharf kritisiert. Er schrieb via Twitter, dass Sony USA die moralischen Standards für weltweite Veröffentlichungen von Spielen festlegen würde, die auch für Sony Japan gelten würden, wodurch gewisse kulturelle Spielelemente ausgeschlossen würden. In diesem Fall sind (interaktive) "erotische Inhalte" gemeint, die Sony aus (vernehmlich japanischen) Spielen verbannen möchte ( wir berichteten ).Das besagte Achterwerk gehört einer bekannten Figur aus der Devil-May-Cry-Reihe. Es folgen Vergleichsbilder , die die besagte Szene auf den unterschiedlichen Plattformen zeigen. Die Zensur durch den "Lens Flare" ist sehr auffällig.