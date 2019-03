Devil May Cry 5: Bloody Palace am 1. April - 4Players.de

Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC) Screenshot - Devil May Cry 5 (PC)

Capcom hat bestätigt, dass der "Bloody Palace Modus" für alle Käufer von Devil May Cry 5 ab dem 1. April 2019 als kostenloses Update erhältlich sein wird."Bloody Palace ist ein Survival-Modus, in dem sich Spieler Horden von immer schwieriger zu besiegenden Dämonen entgegenstellen. Dante, Nero oder V kämpfen dabei aber nicht nur gegen die Monster, sondern auch gegen die Zeit - die Uhr tickt, während Spieler ihr ssstylishes Können in mehreren Leveln so richtig auf die Probe stellen", erklärt der Hersteller.Das "smokin'-sexy-stylishe" Devil May Cry 5 wurde am 8. März 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Epilog