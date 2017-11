Flight Unlimited 2K16: Bis Ende November kostenlos für Windows 10 erhältlich

Screenshot - Flight Unlimited 2K16 (PC) Screenshot - Flight Unlimited 2K16 (PC) Screenshot - Flight Unlimited 2K16 (PC) Screenshot - Flight Unlimited 2K16 (PC)

Über den Wolken muss die Freiheit wohl kostenlos sein - zumindest bis Ende des Monats in Flight Unlimited 2K16 . Bis zum 30. November lässt sich die Flugsimulation kostenfrei aus Microsofts Windows-Store herunterladen. Voraussetzung ist Windows 10. Es handelt sich nur um das Hauptspiel, für welches in der App allerlei Erweiterungen angeboten werden.Die Satellitendaten decken über 800 Quadratmeilen in der Bay-Area an der US-amerikanischen Küste, in Las Vegas sowie der Schweiz ab. Auch 4K-HD-Cockpits und volumetrische Wolken sollen unterstützt werden. Weitere Features sind laut DSOGaming.com ein an die GTA-Struktur angelehnter Kampagnen-Modus, ein Tag-/Nacht-Zyklus sowie diverse Wettereffekte. 14 Flugzeuge sollen eine akkurate Physik mitbringen und auch unter technischen Problemen leiden können. Die Nutzer-Bewertungen des ursprünglich auf iOS und Android erschienenen Titels klingen allerdings weitaus negativer als die offizielle Beschreibung (momentan zwei von fünf Sternen).